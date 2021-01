Demokraci chcą impeachmentu Trumpa. Na czym polega procedura?

Powodem ponownego wszczęcia procedury impeachmentu są zamieszki wywołane przez zwolenników Donalda Trumpa na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych jest oskarżany o to, że w nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych podżegał do ataku. W efekcie tych działań serwisy społecznościowe podjęły decyzję o zablokowaniu jego kont .

Co to w praktyce może oznaczać? Jeśli Demokraci, zgodnie z zapowiedziami, złożą swój wniosek, Izba Reprezentantów, w której mają przewagę, przegłosuje go i niezwłocznie prześle do Senatu. Senat z kolei pełni w takich sytuacjach rolę sądu i samodzielnie rozstrzyga, czy oskarżony ma zostać pozbawiony urzędu.