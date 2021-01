USA. Donald Trump zablokowany na Twitterze. Może przenieść się na inny serwis

"Po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i otaczającego ich kontekstu na stałe zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy" - napisały władze Twittera w komunikacie uzasadniającym permanentne zawieszenie prywatnego profilu Donalda Trumpa.

Tuż po tym odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że z powodu odcięcia go od mediów społecznościowych nie wyklucza stworzenia własnej platformy społecznościowej. "Prowadziliśmy negocjacje z różnymi innymi witrynami i wkrótce będziemy mieć duże ogłoszenie, przyjrzymy się też możliwościom stworzenia naszej własnej platformy w najbliższej przyszłości. Nie zostaniemy uciszeni!" - napisał później Trump z oficjalnego konta prezydenckiego, które również zostało już zawieszone .

Donald Trump zamieni Twittera na inny serwis? Ma kilka opcji

Czy możliwe jest, że wpisy Trumpa już wkrótce widywac będziemy na innej witrynie? Jedną z alternatyw dla kontrowersyjnego polityka jest serwis Gab, będący odpowiednikiem Twittera. Właściciele portalu określają go jako sieć "broniącą wolności słowa, wolności jednostki i swobodnego przepływu informacji w sieci". Przez wielu uważany jest za przystań dla osób reprezentujących skrajnie konserwatywne i prawicowe poglądy.

W ciągu ostatnich dni strona zanotowała duży skok popularności. Prezes Andrew Torba pochwalił się niedawno, że w ciągu doby odwiedziło ją ponad kilkanaście milionów osób. To wciąż mało znacząca liczba w porównaniu do Twittera, jednak pokazuje ona, że coraz więcej użytkowników zaczyna szukać innych platform do komunikowania się i dzielenia informacjami. Po tym, jak na Gab.com, gdzie konto również założone ma Donald Trump, masowo zaczęli przenosić się jego zwolennicy, Google zdecydowało się wycofać serwis ze swojego sklepu z aplikacjami.