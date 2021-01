USA. Twitter na stałe zawiesił konto Donalda Trumpa

"Po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i otaczającego ich kontekstu na stałe zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez serwis.

Podkreślono, że prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymał wcześniej jasne ostrzeżenie, które zdaniem portalu ostatecznie zignorował. "W kontekście przerażających wydarzeń w tym tygodniu (m.in. zamieszek w Waszyngtonie - przyp. red.), w środę jasno daliśmy do zrozumienia, że dodatkowe naruszenia zasad Twittera mogą skutkować takim właśnie działaniami" - dodano w nim.

USA. Trump stworzy własną platformę? Kolejne konto zawieszone

Chwilę później i to konto zostało zawieszone, a ostatnie wpisy usunięto. W sumie oba profile Trumpa obserwowało ponad 120 mln osób.

USA. Reakcja Twittera następstwem szturmu jego sympatyków na Kapitol

Konta Donalda Trumpa zostały po raz pierwszy zawieszone po środowym wtargnięciu jego zwolenników na teren Kapitolu . W Waszyngtonie doszło wtedy do zamieszek, w których zginęło 5 osób, w tym jeden policjant.

Po zajęciu Kapitolu przez protestujących odchodzący prezydent USA opublikował na swoim profilu kolejne wpisy, w których oświadczał, że listopadowe wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Wtedy jego konto zostało zawieszone na 12 godzin. Poinformowano go, że dalsze łamanie zasad polityki serwisu poskutkuje całkowitą utratą dostępu do jego mediów społecznościowych, co nastąpiło w piątek.