Immunitet Ardanowskiego. Sejmowa komisja wydała opinię

Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się we wtorek, media zostały wyproszone z sali, a transmisja obrad zawieszona .

Po wznowieniu publicznego dostępu do obrad, przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej poinformował o rekomendacji uchylenia immunitetu.

Prokuratura twierdzi, że w latach 2018-2020, kiedy Ardanowski pełnił funkcję ministra rolnictwa, nie dopełnił on obowiązków i przekroczył uprawnienia, co miało na celu uzyskanie korzyści majątkowej. Zarzuty dotyczą m.in. polecenia udzielenia gwarancji bankowych przez KOWR dla spółki E.S.A. oraz spółdzielni S.M.B., które nie spłaciły przyznanych kredytów, co spowodowało uruchomienie gwarancji i stratę Skarbu Państwa w wysokości 120 mln zł.