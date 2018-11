IMGW wydaje ostrzeżenia. Czeka nas silny wiatr, niskie temperatury i intensywne opady śniegu

Najbliższe dni przyniosą pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wysłał alerty dla wielu rejonów. W niektórych można mówić, że nadeszła prawdziwa zima. W Tatrach spadło pół metra śniegu.

Pogoda zacznie się psuć już w nocy z wtorku na środę. Powodem będzie front atmosferyczny związany z niżem znad Węgier. Na wschodzie spodziewane są słabe opady śniegu, a na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Pojawi się też szadź i oblodzenie. Na północy i centrum mgły będą ograniczać widoczność do 300 m.

W całym kraju będzie chłodno, ale w ciągu dnia może pojawić się trochę słońca. W województwie pomorskim należy uważać także na podmuchy wiatru, gdzie IMGW prognozuje zagrożenia. Ostrzeżenia mają być aktualne aż do czwartku. Silny wiatr będzie szaleć także wysoko w górach powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

W górach coraz bardziej będą widoczne zimowe warunki. Na Kasprowym Wierchu przez całą dobę sypał śnieg, co spowodowało pół metrowe zaspy. Niebezpiecznie jest również na szlakach, które są oblodzone. Ratownicy TOPR przestrzegają, że ciężko poruszać się nawet w rakach. W kolejnych dniach temperatura odczuwalna ma spaść do -20 stopni. Taka aura ma utrzymać się do końca tygodnia.