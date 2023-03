Radykalna zmiana pogody. Najnowsza prognoza IMGW na weekend

Pogoda w weekend przypomni nam, że wciąż mamy kalendarzową zimę. Piątek nie powinien nas zwieść, kiedy na południu przez chwilę zrobi się wiosennie. Już w nocy z piątku na sobotę nad niemal całą Polskę nadejdzie niż, a mogą temu towarzyszyć burze. - Pogoda dość radykalnie się zmieni - powiedział w programie "Newsroom" WP. Piotr Ramza, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB. Jak wyjaśnił, w sobotę nie będzie już różnic w temperaturze między regionami, a na przeważającym obszarze kraju na termometrach zobaczymy 3-4 st. C. To jednak nie wszystko, bo na północnym zachodzie w sobotę musimy być przygotowani na silne porywy wiatru (do 90 km/h) oraz opady śniegu z deszczem i samego śniegu. Pytany o nadejście wiosny, przypomniał, że długoterminowe prognozy wskazują na marzec z temperaturami poniżej średniej, ale już kwiecień może zaskoczyć ciepłem. Więcej w materiale wideo.