Ilu Polaków przyjmie księdza "po kolędzie"? Mamy odpowiedzi

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski pokazuje, że choć kolęda wciąż cieszy się popularnością, to nie wszyscy wierni zamierzają podtrzymywać ten zwyczaj .

Kościół katolicki stoi przed wyzwaniem dostosowania swoich działań duszpasterskich do zmieniających się potrzeb i oczekiwań wiernych. Spora grupa, która rezygnuje z kolędy, może być zarówno sygnałem do refleksji dla Kościoła, jak i impulsem do wprowadzenia nowych form kontaktu z parafianami.