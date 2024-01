Kolęda 2024. Ile do koperty dla księdza? Duchowny ma nietypową propozycję

Ile włożyć do koperty po kolędzie? Te kwoty pojawiają się najczęściej

Część osób zdecyduje się jednak na przekazanie datku w trakcie kolędy. Jakie kwoty najczęściej są wkładane do koperty dla księdza? O tym pod koniec 2023 roku w programie "Newsroom WP" odpowiedział ks. Rafał Główczyński - katecheta i katolicki influencer. - W parafii, w której obecnie się znajduję, to najczęściej ofiara 50-60 zł. Zdarzają się mniejsze kwoty, ale to najczęściej ok. 50 zł. Jestem księdzem ósmy rok i na przestrzeni tych lat nie widzę dużych zmian.