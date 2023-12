"Wskazania kolędowe" 2023/2024. Sugerowane 100 zł

Temat kopert na kolędę powraca co roku, niczym bumerang, wywołując gorące dyskusje na temat tego, ile pieniędzy powinno się wręczyć księdzu, a czy w ogóle powinno się to robić. W niewielkim Swarożynie (województwo pomorskie) proboszcz napisał wprost, co mają zrobić ludzie przed kolędą. Jest wątek transportu, ale również... kopert.