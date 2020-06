Igor Stachowiak zmarł na komisariacie. Policjanci nie odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie jego śmierci

Igor Stachowiak nie żyje. Prokuratura: to nie wina policjantów

- Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka oraz przekroczenia uprawnień przez policjantów zarówno na płycie wrocławskiego rynku jak i później, na komisariacie policji Wrocław-Stare Miasto. Prokurator, opierając się na opinii zakładu medycyny sądowej uznał, że funkcjonariusze nie przyczynili się do śmieci Stachowiaka. Oznacza to, że brak jest znamion czynu zabronionego - powiedział we wtorek Wirtualnej Polsce prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.