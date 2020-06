Wybory 2020. Kolejny dzień kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski zaprezentował program wyborczy (relacja na żywo - 9 czerwca)

Wybory prezydenckie 2020. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo o kampanii wyborczej. We wtorek podano szczegóły kolejnej debaty kandydatów, która ma się odbyć na antenie TVP. Tymczasem Rafał Trzaskowski zebrał 1,6 mln podpisów pod swoją kandydaturą. Podpisy trafiły już do PKW.

Wybory 2020. Kolejny dzień kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski zaprezentował program wyborczy (East News)