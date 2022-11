"Idzie kryzys". Dudek: Nie będzie oszczędności bez ograniczenia programów społecznych

Sławomir Dudek jest zwolennikiem wprowadzenia kryteriów dochodowych do sztandarowego programu partii rządzącej. - Niemądre było rozszerzenie 500+. To jest bardzo drogi program. Wydajemy na politykę rodzinną i wsparcie dzieci 70 mld zł. Bezpośrednie, bezwarunkowe transfery do gospodarstw domowych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia są jednymi z najwyższych w krajach OECD. Jakie są skutki? Rodzi się coraz mniej dzieci, brakuje żłobków, jakość usług się nie poprawiła. To są w części zmarnowane pieniądze, które można byłoby lepiej wydać. Są badania, które pokazują, że za 18 proc. środków przeznaczanych na 500+ byłoby można zlikwidować ubóstwo wśród dzieci - dodaje.