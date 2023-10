"Idźcie zagłosować". Mocny apel u Wojewódzkiego

- Chciałem powiedzieć dwa słowa: jeśli lubicie swobodę poruszania się po Europie; lubicie fakt, że swój paszport trzymacie w swoim domu, w swojej szufladzie; jeżeli lubicie mieć możliwość spontanicznego odwiedzenia koleżanki, która jest na Erasmusie w Paryżu, albo lubicie spontanicznie skrzyknąć kolegów i pojechać sobie na festiwal muzyczny do Barcelony; jeżeli lubicie w każdym momencie życia mieć taką opcję, żeby móc powiedzieć: a gdyby tak wszystkim pier.…ąć i wyprowadzić się na miesiąc do Lizbony; jeżeli cenicie sobie wolność, swobodę poruszania się i nie chcecie tego stracić, to idźcie na wybory 15 października - apelował popularny piosenkarz.