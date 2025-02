Humbak utknął przy brzegu. Moment akcji ratunkowej na Bałtyku

Wyjątkowe obrazki z polskiego morza. W środę w pobliżu Międzyzdrojów, młody humbak o długości ok. 7 metrów zaplątał się w sieci rybackie, znajdując się zaledwie 80 metrów od brzegu. O całym zdarzeniu zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, ale także w USA. Agencja AP udostępniła nagrania z akcji ratunkowej, z kolei Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, pochwalił się finałem akcji na platformie X. Na nagraniach można zauważyć, jak ratownicy próbują delikatnie rozciąć sieć rybacką , by uwolnić wieloryba. Ten wydawał się być spokojny i czekał, aż wszystko się skończy. Cała akcja się udała, co potwierdza nagranie Kluski, gdzie widać, jak humbak powoli odpłynął dalej. Obecność humbaka w wodach Bałtyku jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Eksperci sugerują, że młody waleń mógł zgubić się lub poszukiwać lepszych warunków środowiskowych. Jego przetrwanie zależy teraz od zdolności powrotu do naturalnego środowiska.