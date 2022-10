Horror w Korei Południowej. Polka świadkiem tragedii, zginęły 153 osoby

W sobotę w Seulu doszło do tragicznych zdarzeń. Podczas imprezy z okazji Halloween wśród tłumu, który bawił się w imprezowej dzielnicy Itaewon, wybuchła panika. 82 osoby zostały ranne, zginęło co najmniej 97 kobiet i 54 mężczyzn. Ofiary w większości to młodzi ludzie.