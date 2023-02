Horror na Dolnym Śląsku. Gwałcili własne dzieci

To nie wszystko. Para nagrywała to, co robiła z dziećmi, a filmiki i zdjęcia sprzedawała innym zwyrodnialcom. I to właśnie dzięki tym zdjęciom i filmikom służby wpadły na ich trop. Zainteresowały się nimi australijska i kanadyjska policja oraz Interpol. To oni ustalili, że trop prowadzi do Polski. Sprawą zajęła się polska prokuratura i policja.