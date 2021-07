Zadźgała sąsiada-pedofila. "Każda matka by tak postąpiła"

Na początku Bradley milczał. Dopiero po kilku miesiącach wyznał: byłem molestowany seksualnie. - Zastałam go wyrywającego włosy, trzęsącego się i płaczącego w naszym domu. Ciągle powtarzał: powinienem był ci powiedzieć wcześniej, to mogło powstrzymać go przed wykorzystaniem tych młodszych chłopców - relacjonowała "The Sun" matka chłopca.