Hongkong. Tajemnicze zaginięcie brytyjskiego dyplomaty. "Módl się za mnie"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii wyraziło "zaniepokojenie" po doniesieniach medialnych. Wynika z nich, że pracownik konsulatu w Hongkongu został zatrzymany na chińskiej granicy. Z mężczyzną nie ma żadnego kontaktu.



Zaginiony mężczyzna to Simon Cheng. Jest obywatelem Hongkongu i na co dzień pracuje w wydziale handlowo-inwestycyjnym brytyjskiego konsulatu. 8 sierpnia brał udział w spotkaniu biznesowym w Shenzhen i nie wrócił stamtąd do Hongkongu, choć pierwotnie planował zrobić to tego samego dnia - donosi portal HK01 cytując partnerkę mężczyzny.