Hongkong błaga o pomoc. "Protesty osiągnęły punkt krytyczny"

- Brutalność i bezwzględność policji przekroczyły już wszystkie granice - skarży się Konrad, mieszkaniec Hongkongu, czytelnik Wirtualnej Polski. Polak przesłał nam zdjęcia, które obrazują, jak rajskie kiedyś miasto zamieniło się w płonące zgliszcza.

Hongkong. "Sytuacja się zmieniła"

Hongkong. "Punkt krytyczny"

Hongkong. "Ludzie boją się"

Pytany o to, co mówią jego znajomi, Konrad mówi wprost: "wszyscy są w szoku". - Komentują to, co dzieje się na ulicach miasta. Jest sporo osób, które nie popierają protestów. Miasto Hongkong uchodziło za to, które nigdy nie kładzie się spać. Teraz ludzie boją pojawić się gdziekolwiek. Idą do pracy i wracają do domu - mówi.