Hongkong: znów tysiące ludzi na ulicach. Policja postrzeliła 14-latka

Tysiące ludzi znów wyszło protestować na ulicach Hongkongu. Tym razem sprzeciwiają się wprowadzonemu zakazowi zasłaniania twarzy. Dochodzi do starć z policją. Podczas jednego z nich postrzelony został w nogę - z ostrej amunicji - 14-letni chłopak.

Zakaz spodobał się Pekinowi. Opozycja uważa jednak, że ogranicza on swobodę demonstracji i może być wstępem do dalszej zmiany przepisów z pominięciem parlamentu.

Decyzja Carrie Lam nie przypadła także do gustu mieszkańcom Hongkongu, którzy od czterech miesięcy regularnie protestują na ulicach. Gdy tylko zapadł zmierzch, tysiące demonstrantów pojawiło się na ulicach. By wyładować swój gniew niszczą wszystko, co należy ich zdaniem do przyjaznych Chinom firm. Zablokowali drogę w centrum finansowym Hongkongu. Setki innych demonstrują pokojowo w centrum handlowym w miejscowości Sha Tin na Nowych Terytoriach, wznosząc hasło: "Hongkończycy, dodać gazu".