Hołownia uderza w Wąsika i Kamińskiego. Powiedział o "noclegowni" w pałacu

Hołownia nawiązał do wydarzeń z przełomu grudnia 2023 i stycznia 2024 roku.

Wyrok dotyczył tzw. afery gruntowej, w której sąd uznał, że doszło do nadużycia władzy.

Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim miało związek z wcześniejszymi próbami doręczenia nakazu doprowadzenia skazanych do zakładu karnego.

We wtorek 9 stycznia po godzinie 18, gdy prezydencka kolumna opuściła Pałac Prezydencki i skierowała się do Belwederu na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej i innymi opozycjonistami reżimu Aleksandra Łukaszenki, do pałacu wkroczyli policjanci, którzy zatrzymali skazanych posłów.