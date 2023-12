Hołownia ucisza Czarnka. "Państwa komentarze są skandaliczne"

- Chcę państwa poinformować, że rzucanie teraz oskarżeń politycznych, że to co się stało, jest współwiną kierownictwa Sejmu, państwa komentarze, że za czasów Witek tego nie było, są skandaliczne. To próba uczynienia polityki z czegoś, co do czego powinniśmy być jednomyślni - powiedział marszałek Hołownia.