Braun wywołał skandal. "Ten człowiek to zagrożenie dla życia i zdrowia"

"Skoro Braun nie wie, do czego służy gaśnica to należy przyjrzeć się, czy nie zachodzą przesłanki do ubezwłasnowolnienia brunatnego posła. Ten człowiek to zagrożenie dla życia i zdrowia, które nie powinno hasać swobodnie po Sejmie. Czas pozbawić Brauna mandatu" - ocenił europoseł Łukasz Kohut.