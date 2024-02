Hołownia starł się na spotkaniu. "To kłamstwa"

- Jeśli chcecie mnie ukarać za poglądy, które mam, to powiedzcie to otwarcie i uczciwe, z otwartą przyłbicą: tak, uważamy, że jesteś ciemnogrodem, konserwatystą, nie powinieneś być posłem, gardzimy twoją postawą i tym, co reprezentujesz. To przyjmę, choć się z tym nie zgodzę i będę to uważał za krzywdzące - zakończył marszałek.