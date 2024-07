Kpiąco zareagował na słowa Pawłowicz. Prosił o "doprecyzowanie"

Jak dalej przekazał, "pani Pawłowicz w tym piśmie bardzo precyzyjnie określa, jak ma wyglądać, co ma mówić, czego ma nie mówić, ile to wszystko ma trwać". Hołownia stwierdził na to, że "bardzo lubi, kiedy rzeczywistość jest poukładana, przywykł też do tego, żeby być dowodzonym przez kobiety, więc nie ma tu nic, co specjalnie go zaskakuje".