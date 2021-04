Hofman pozywa "Wyborczą" i Oko.press. On i agencja R4S chcą miliona złotych

Adam Hofman oraz agencja R4S Consulting złożyli pozew o "naruszenie dóbr osobistych i zapłatę" do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa dotyczy "zniesławiających i szkalujących artykułów opublikowanych w 'Gazecie Wyborczej' i portalu okopress.pl".

Adam Hofman oraz agencja R4S Consulting pozywają "Gazetę Wyborczą" i Oko.press

- Budowanie układu politycznego, zahaczającego momentami o działalność przestępczą i wyprowadzanie ze Skarbu Państwa publicznych środków, na zmianę z szantażowaniem komercyjnego biznesu brakiem "przełożenia" na władze w przypadku braku zapłaty, to nie jest PR. To nawet nie polityka. To praktyki bliższe mafii i haraczom. Nazywajmy wreszcie rzeczy po imieniu- twierdziła Waśko cytowana przez Wirtualne Media, dzień po publikacji GW.