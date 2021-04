Układ wrocławski. "GW": Hofman, Obajtek i spalone śledztwo służb

"Wyborcza" opisuje znajomości Adama Hofmana na Dolnym Śląsku. To tam powstał "układ wrocławski", który miał wykorzystywać kontakty w spółkach skarbu państwa do realizacji własnych interesów .

Według ustaleń "GW" na przełomie 2015 i 2016 roku do zarządów oraz rad nadzorczych KGHM, LOT, Energi, Tauronu czy grupy Azoty mieli wejść znajomi Hofmana.

Od tego czasu do spółki R4S miały zacząć spływać lukratywne zlecenia od spółek skarbu państwa. Spotkania pomiędzy członkami zarządów śledziło wówczas CBA. - Podczas prowadzenia sprawy okazało się, że jeden z naszych funkcjonariuszy kontaktował się z figurantami. Niedługo potem przestali ze sobą rozmawiać przez telefony - przekazał dziennikowi informator z Biura.

Zamieszany Obajtek

Gazeta opisuje również relację pomiędzy byłym rzecznikiem PiS a prezesem Orlenu. – Hofman z Obajtkiem mają chemię co najmniej od 2011 r., gdy Obajtek wypłynął jako pisowski rzutki wójt Pcimia – mówi informator "GW". To wtedy Hofman miał stać się "promotorem jego kariery". Dziennikarze wskazują również, że obok słynnego mieszkania Obajtka mieszka właśnie były poseł .

Według relacji "Wyborczej" ludzie z układu "obsadzali spółki skarbu państwa na początku rządów PiS i do dziś mają dobre relacje z ich menedżerami". Pytania w tej sprawie dziennikarze skierowali do spółki R4S. "Agencja doniosła na nas do prokuratury. Twierdzi, że pytania są zniesławiające" - przekazał dziennik.