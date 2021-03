Sąsiedzi Obajtka. Kto jeszcze mieszka na osiedlu z "promocyjnymi cenami"?

Jak wynika z informacji money.pl, klatkę obok Daniela Obajtka mieszkanie ma wiceprezes Orlenu - Adam Burak. Tuż obok - na tym samym osiedlu, dwie klatki dalej - nieruchomość ma żona Adama Hofmana, Joanna. Wszyscy skorzystali z wyjątkowo korzystnych stawek.

W weekend "Gazeta Wyborcza" opisała zakup przez prezesa PKN Orlen 197-metrowego apartamentu na warszawskim osiedlu. Obajtek miał za niego zapłacić o milion złotych taniej, a Orlen został sponsorem szkółki piłkarskiej sponsorowanej też przez dewelopera.

Dziennikarze money.pl przeanalizowali księgi wieczyste nieruchomości wybudowanej przez Profbud, w której mieszkanie kupił prezes Orlenu. Jak udało się ustalić, na osiedlu na warszawskim Bemowie mieszka co najmniej kilka osób związanych z PiS i obecną władzą, czy samym PKN Orlen. Poza Obajtkiem, mieszka tam również wiceprezes spółki Adam Burak, który posiada mieszkanie o powierzchni 115 metrów kwadratowych.

Księga wieczysta dla tego lokalu pojawiła się w styczniu 2019 roku. Z dokumentów wynika, że lokal był finansowany kredytem - hipoteka wynosi 762 tys. zł. Warto podkreślić, że nie oznacza to, że taką wartość ma nieruchomość. Wiceprezes PKN Orlen mógł mieć i 20 proc. wkładu własnego, i 50 proc. wkładu własnego.

"Gazeta Wyborcza” podała, że Burak kupił to mieszkanie za ok. 900 tys. zł. Cena za metr wyniosła więc ok. 7,9 tys. zł.

Joanna Hofman właścicielką największego mieszkania

Wśród sąsiadów prezesa PKN Orlen można znaleźć też Joannę Hofman - żonę b. rzecznika PiS Adama Hofmana. Lokal, którego jest właścicielką, to jeden z największych na osiedlu. Ma 217 metrów kwadratowych. Z informacji money.pl wynika, że cena wyniosła 2 mln 910 tys. zł. To oznacza, że cena za metr wyniosła ok. 13 tys. zł.

Sam Adam Hofman twierdzi, że umowa przedwstępna zakupu lokalu została podpisana jeszcze w 2016 roku. "Co w sposób oczywisty wskazuje, że powiązywanie, czy też odnoszenie tej transakcji do zakupu lokali przez panów Obajtka czy Buraka, stanowi nadużycie i przekroczenie granic swobody dziennikarskiej" - napisał w oświadczeniu.

Adam Hofman na osiedlu ma jeszcze jedną znaną mu osobę - to Piotr Wojtyczka, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Od 2017 roku zasiadał w zarządzie zajmującej się public relations wrocławskiej spółki Prospect, którą prowadził z Mariuszem Sokołowskim, wieloletnim rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Policji, a obecnie wspólnikiem Adama Hofmana w PR-owej agencji R4S" - opisuje jego karierę lokalny lubiński portal.

Wojtyczka kupił mieszkanie niemal równie tanio jak Daniel Obajtek. Za 92 mkw. zapłacił ponad 691 tys. zł. A to oznacza, że za metr kwadratowy dał jedynie 7,5 tys. zł.

Dziennikarze money.pl sprawdzili też ceny innych apartamentów w dokładnie tym samym bloku. Jeden z sąsiadów za 136 metrów kwadratowych wyłożył 1,3 mln zł. Za metr płacił ponad 9,5 tys. zł.

Inne mieszkanie, ta sama lokalizacja, niemal identyczny metraż (136 metrów kwadratowych). Cena? 1,2 mln zł, za metr w okolicach 9,1 tys. zł. Gdyby takie stawki miał płacić prezes PKN Orlen, musiałby wyłożyć na swój lokal 1,7 mln zł.

Deweloper przekonuje, że średnie ceny kształtowały się na zupełnie innym poziome

- Informujemy, że średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł za metr kwadratowy, natomiast średnia cena za mkw. wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 m2 we wspomnianej inwestycji wyniosła 7961 zł - poinformowała money.pl Patrycja Świentczak, specjalista ds. marketingu i PR w Profbud.

Na pytania dlaczego w obrębie tej samej nieruchomości - a przy podobnym metrażu - mają tak różne ceny spółka nie odpowiedziała zasłaniając się tajemnicą handlową.

Z ok. 150 lokali money.pl dotarło do kwot transakcji 55 nieruchomości. Według aktów notarialnych i ksiąg wieczystych tak tanio jak prezes i wiceprezes Orlenu oraz Piotr Wojtyczka kupiła tylko jeszcze jedna osoba. To biznesmen działający w branży elektrotechnicznej. W jego przypadku chodzi o 123-metrowe mieszkanie. Cena za mkw. wyniosła 6,8 tys. zł.

Wszystkie inne mieszkania, do których danych udało nam się dotrzeć - nawet te duże - mają ceny za metr kwadratowy dużo wyższe. Na przykład 165 mkw. i cena niemal 12 tys. zł za mkw. Nieco mniejsze mieszkanie 115 mkw. i cena 11,5 tys. zł. I kolejny przykład 143 mkw. i cena 12,5 tys. zł.

Źródło: money.pl