Daniel Obajtek i wniosek do CBA. Prezes Orlenu chce kontroli

- Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. Prezes PKN z własnej inicjatywy złoży wniosek do CBA o ponowne skontrolowanie jego majątku - przekazał mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnika prezesa Orlenu. Z dziennikarzami przedstawiciel Daniela Obajtka spotkał się przed wejściem do gmachu CBA.