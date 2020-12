Adam Hofman. CBA rozpracowało firmę byłego rzecznika PiS. Chodziło o pieniądze od spółek skarbu państwa

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", śledztwo o kryptonimie Argon wszczęto w kwietniu 2016 roku. Z raportu CBA, do którego dotarł dziennik, wynika, że agencja tylko do połowy sierpnia 2016 r. zarobiła 1,2 mln zł na współpracy ze spółkami skarbu państwa. Największe zlecenia otrzymała wówczas od Grupy Azoty.

Na początku 2016 r. firma R4S zawarła trzy kontrakty na "usługi public relations" z należącymi do Azotów Zakładami Chemicznymi Police na kwoty: 40 tys. zł, 480 tys. zł i 255 tys. zł.

- Poza wspomnianą Grupą Azoty na zleceniach z Polskiego Holdingu Obronnego firma Hofmana zarabia blisko 144 tys. zł. Z Polfy Tarchomin – 190 tys. Od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i MS TFI dostaje po 133 tys., a od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 111 tys. Umowa z KGHM to 72 tys., z Polską Spółką Gazowniczą – 68 tys., z Dalmorem (część państwowego Polskiego Holdingu Nieruchomości) – 49 tys., z Centralą Farmaceutyczną „Cefarm” – 37 tys - poinformowała "GW".

Adam Hofman rozpracowany przez CBA?

Na pytania "Gazety Wyborczej" o kontrakty z firmą Hofmana spółki nie odpowiadają, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. - Nigdy nie twierdziłem, że w przeszłości nie współpracowaliśmy z kilkoma takimi podmiotami – mówi "Wyborczej" Adam Hofman. - I choć była to zwykła, rzetelnie wykonywana przez nas praca (do wszystkiego są szczegółowe raporty), to kiedy mniej więcej w połowie 2016 r. zaczęto z tego robić zarzut, uznaliśmy, że będziemy tego typu współpracę wygaszać - dodał.