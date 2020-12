Adam Hofman. Firma byłego rzecznika PiS z rządową pomocą

Podobną pomoc uzyskały tysiące polskich firm, dla których rząd w marcu przygotował w pierwszej kolejności tzw. Tarczę Antykryzysową. Pakiet obejmował m.in. zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące. Firmy mogły również skorzystać z Tarczy Finansowej dla przedsiębiorców. Średnia wysokość subwencji przyznawanej z Polskiego Funduszu Rozwoju wyniosła ok. 72 – 96 tys. zł.

Jak wynika z danych udostępnianych przez UOKiK, łączna rządowa pomoc dla agencji R4S należącej m.in. do Adama Hofmana w okresie kwiecień-czerwiec wyniosła 163 466,91 zł.

W pierwszej kolejności 28 kwietnia ZUS umorzył firmie składki na ubezpieczenie na kwotę 28 705,14 zł. 21 maja Urząd Skarbowy odroczył płatność firmie na kwotę 2 220,87 zł (wnioskowano o umorzenie ponad 55 tys. zł). 30 maja i 30 czerwca znowu ZUS umorzył składki – łącznie na ponad 48 tys. zł. I pod koniec czerwca spółka otrzymała 84 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju. Łącznie było to ponad 163 tys. zł.

- Staraliśmy się o pomoc w początkowej fazie, na wiosnę br. W marcu i kwietniu nie wiadomo było jak rynek zareaguje. To był czas dużej niepewności. W tamtym okresie niektórzy nasi klienci wstrzymali płatności, a nie mogliśmy swoim pracownikom powiedzieć, że nie otrzymają wypłaty. W ramach otrzymanej pomocy zobowiązaliśmy się do utrzymania zatrudnienia w firmie – dodaje Sokołowski. Firma obecnie zatrudnia 12 osób na umowę o pracę. Z agencją współpracuje natomiast od 35 do 50 osób.