Roman Giertych odpowiada Adamowi Hofmanowi. Publikuje nagranie

Roman Giertych wywołał burzę. Oświadczenie Hofmana

Roman Giertych odpowiada Hofmanowi

W niedzielę wieczorem Giertych opublikował kolejny wpis, w którym odpowiada Adamowi Hofmanowi. Adwokat do tekstu załączył również fragment rozmowy między - jak utrzymuje - Hofmanem a Czarneckim. "Opowiedziałem szczegółowo sprawę propozycji korupcyjnej dotyczącej TVN 24 złożonej Leszkowi Czarneckiemu. Dzisiaj główny "bohater" pan Adam Hofman publicznie zaprzeczył doniesieniom Gazety Wyborczej, że to on stał za złożonymi dr Leszkowi Czarneckiemu ofertami. Będziecie mogli Państwo sami zweryfikować prawdziwość tego zaprzeczenia" - czytamy we wpisie Giertycha.