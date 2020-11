Adam Hofman stanowczo zaprzecza doniesieniom "Gazety Wyborczej"

Sprawa Leszka Czarneckiego. Giertych o "największej ofercie korupcyjnej w historii Polski"

W ocenie Giertycha sprawa prowadzona przeciwko Czarneckiemu ma charakter czysto polityczny i wynika z tego, że biznesmen nie sympatyzował z PiS i nie chciał pozwolić, by państwo przejęło jego firmy. "Nie był zaangażowany politycznie, ale jego sympatie i ścieżka życiowa stawiały go w oczywisty sposób w szeregu przeciwników tego rządu. Dlatego też urzędnicy PiS robili wszystko, co możliwe, aby utrudnić życie jego firmom tak, by je przejąć lub podporządkować. Strategia ta zadziałała wobec innych biznesmenów, prowadzących działalność w Polsce, sądzono więc, że zadziała również wobec dr Leszka Czarneckiego" - czytamy we wpisie prawnika.