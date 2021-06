Hitler na tle flagi UE, obok martwy płód. Prokuratura: nie widać znamion czynu zabronionego

Hitler na tle flagi UE i martwe płody. Głosy oburzenia

Za banerem stoi fundacja Pro - Prawo do życia. To organizacja, która zasłynęła wywieszaniem we Wrocławiu i wielu innych miastach Dolnego Śląska banerów z kontrowersyjnymi zdjęcia martwych płodów. Dzięki niej na ulice wyjeżdża też "samochód antyaborcyjny", prezentujący drastyczne fotografie. Mają one zniechęcać do aborcji.