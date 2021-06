Wiceambasador naciskał na Czechy ws. aborcji? Znamy wyjaśnienia MSZ

Według parlamentarzystek Lewicy, ambasador w liście do władz czeskich pozwolił sobie na wystosowanie niedopuszczalnych, z punktu widzenia relacji międzynarodowych, zaleceń dotyczących tego, jak władze czeskie powinny regulować kwestię aborcji w Czechach. "Co gorsza, w liście tym znalazła się skandaliczna sugestia, będąca w istocie groźbą, że niezastosowanie się do polskich zaleceń może negatywnie wpłynąć na stosunki dyplomatyczne między Polską a Czechami” – pisały.