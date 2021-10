HiT. Będzie nowy przedmiot w szkole. "Mam wiele obaw"

To już niemal pewne. Od przyszłego roku szkolnego uczniów czekają zmiany. W szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot. HiT, czyli historia i teraźniejszość ma być uzupełnieniem historii, w szczególności tej dotyczącej drugiej połowy XX wieku. Minister edukacji i nauki ogłosił, że eksperci już pracują nad programem HiT-u, a nauczyciele patrzą na to wszystko z niepokojem. - Myślę, że to znów będzie ad hoc przygotowany jakiś program. Może to jest jedna z metod dojścia do pełnej ideologizacji szkoły - zauważa Artur Sierawski, nauczyciel historii. Podobnie mówią też inni pedagodzy. - Mam wiele obaw, dlatego że jest to bardzo enigmatycznie przedstawione - twierdzi Aneta Korycińska, znana jako "Baba od polskiego". Co na to młodzi ludzie? Więcej w materiale wideo.