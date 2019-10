Hiszpania. Starcia z policją w Barcelonie. Katalończycy znów chcą referendum

Fala protestów Katalończyków w Barcelonie i mniejszych miastach regionu. Rozruchy wybuchły po tym, jak hiszpańskie służby uwięziły przywódców separatystów. Starcia były bardzo gwałtowne, wybuchły pożary, a protestujący szturmowali siedziby hiszpańskich urzędów.

Na ulice Barcelony i innych katalońskich miast we wtorek wieczorem - podobnie jak dzień wcześniej - wyszło tysiące ludzi. Protestowali przeciwko wysokim karom więzienia (od 9 do 13 lat) dla dziewięciu katalońskich polityków, które orzekł hiszpański Sąd Najwyższy za "podburzanie do niepokojów podczas referendum niepodległościowego w 2017 r.".