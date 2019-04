Hiszpania w rękach socjalistów. Sukces wyborczy odniosła też skrajna prawica

Socjaliści wygrali wybory w Hiszpanii. Jedynie lewica może utworzyć koalicję większościową. Hiszpanie odwrócili się od konserwatywnych zwycięzców poprzednich wyborów. Z wyników cieszyć się może jednak skrajnie prawicowa partia Vox.

Hiszpania jest czerwona. To kolor socjalistów z PSOE, którzy zwyciężyli niemal we wszystkich regionach. Zagłosował na nich niemal co trzeci wyborca przy bardzo wysokiej frekwencji przekraczającej 75 proc.