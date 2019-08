Hiszpania. 150 imigrantów wdarło się do Ceuty. Ranni żandarmi

Około 150 imigrantów pokonało granicę hiszpańskiej enklawy sąsiadującej z Marokiem. Ranni zostali funkcjonariusze, którzy otrzymali już pomoc medyczną. Poszkodowani zostali również migranci, którzy skaleczyli się, pokonując płot z drutem kolczastym.

Około 150 migrantów w piątek rano zdołało przeskoczyć ogrodzenie oddzielające Maroko i hiszpańską enklawę w Afryce - Ceutę. Migranci wyskoczyli na molo w Benzu, oddalonego od miasta "docelowego" o około 6 km. Następnie pobiegli do tymczasowego ośrodka pomocy uchodźcom w Ceucie, ok. 4 km od miejsca, gdzie wylądowali. Mieli wykorzystać poranną mgłę.

Liczba osób, które próbowały się dostać na teren Hiszpanii byłaby jeszcze wyższa, ale nie wszystkim udało się pokonać płot - informuje elpais.com. Byli to "głównie mężczyźni o młodym wyglądzie" z krajów subsaharyjskich, prawdopodobnie z Gwinei. 55 osób zostało odesłanych do Maroka, inni do krajów swojego pochodzenia - podaje maroccowolrdnews.com. Siatka na granicy ma 6 metrów wysokości i 8,4 km długości i jest zwieńczona drutem kolczastym.