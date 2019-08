Uchodźcy masowo jeżdżą na urlop do Syrii. Niemieckie MSW ostrzega

- Ktoś, kto jako syryjski uchodźca regularnie jeździ na wczasy do Syrii, nie może na serio twierdzić, że grozi mu tam prześladowanie. Musimy takim osobom odbierać status uchodźcy - powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer w rozmowie z "Bild".

Według "Bilda", urlop w Syrii to zjawisko masowe wśród pochodzących z tego kraju migrantów. "Przybyli do Niemiec, bo musieli uciekać przed wojną, terrorem i prześladowaniami. Wielu ryzykowało przy tym życie. To niepojęte, że uchodźcy jeżdżą teraz do Syrii na wczasy i w odwiedziny do krewnych" - informuje "Bild".