"Jeśli Macron chce rozmawiać o migrantach, to niech przyjedzie do Rzymu". Gorzkie słowa włoskiego ministra

Włochy zablokowały rozmowy w sprawie ocalałych uchodźców na Morzu Śródziemnym. Poniedziałkowe spotkanie w Paryżu poświęcone kryzysowi migracyjnemu, Matteo Salvini, włoski minister spraw wewnętrznych określił jako “klapę”.



Salvini krytykuje Macrona

Rząd włoski kategorycznie przecistawia się decyzji, żeby statki z uchodźcami kierować na początku do portów we Włoszech i Malcie, a dopiero później do innych krajów Unii Europejskiej. Włosi domagają się, żeby migranci mogli także trafiać do portów w innych w krajach - na przykład we Francji.