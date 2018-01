Historyk z IPN sympatyzuje z neonazistami? Tomasz Panfil uważa, że "swastyka jest symbolem wieloznacznym"

Materiał Superwizjera TVN wywołał burzę i natychmiastową reakcję władz w sprawie neonazistów. Ale jak ujawnia "Fakt", jedna z osób sympatyzujących z tym środowiskiem, to dr hab. Tomasz Panfil, który na co dzień pracuje z lubelskim IPN.

Tomasz Panfil i Łukasz P. Co ich łączy?

Teraz "Fakt" ujawnia skandaliczne epizody z życia Tomasza Panfila. Gazeta nazywa go wręcz "kumplem nazistów", ponieważ sam historyk głośno mówi o swojej zażyłości z tym środowiskiem. Stowarzyszenie Trzy Kropki, którego jest prezesem, za pieniądze z MSZ zaprosiło na Wyspy Brytyjskie grupę, która śpiewała o Żołnierzach Wyklętych . Potem dotację oddano, ale właśnie w Londynie spotkał się z ludźmi z środowisk nazistowskich.

Tomaszowi Panfilowi towarzyszył tam bowiem Łukasz P., który został skazany na 20 miesięcy więzienia za atak na marsz antyfaszystowski. Sąd w Liverpoolu uznał, że rzucał w ludzi kamieniami, niszczył budynki i malował swastyki. Przyznał się wtedy do członkostwa w oskarżanej o nazim grupie North West Infidels.

To właśnie Łukasz P. jest członkiem Stowarzyszenia Ogniwo, którego Tomasz Panfil jest członkiem honorowym. "Fakt" dotarł do zdjęcia, na którym historyk z IPN pozuje z osobami z tej grupy. To właśnie ta organizacja jeździała na festiwal Orle Gniazdo, skąd pochodzi część materiału Superwizjera.