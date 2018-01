Tego nie pokazał TVN. Neonaziści nawoływali do zabicia Tuska

W materiale Superwizjera TVN pominięto bardzo mocny fragment materiału, jaki zarejestrowali dziennikarze, którzy przeniknęli do środowiska polskich neonazistów. W czasie koncertu ze sceny nawoływano do zabicia szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Tożsamość osoby, która wypowiadała te słowa, została ustalona, a materiał trafi do prokuratury.

Donald Tusk na celowniku polskich neonazistów? (Agencja Gazeta, Fot: Filip Radwański)

Dziennikarze Superwizjera zdobyli zaufanie środowiska neonazistów, dzięki czemu mogli uczestniczyć w imprezach, które organizowali. W czasie jednego z koncertów, na którym otwarcie prezentowano symbole nazistowskie, a publiczność unosiła ręce w geście tzw. rzymskiego pozdrowienia i krzyczeli "Sieg Heil" jedna z osób znajdujących się na scenie zaczęła nawoływać do zabicia Donalda Tuska.

- Zdecydowaliśmy, by nie pokazywać tego fragmentu w naszym materiale. W naszej ocenie to było nawoływanie do przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu konkretnej osoby. Mamy to nagrane, świadkami wydarzenia byli nasi dziennikarze. Słowa padły ze sceny. Wiemy, kto je wypowiedział, ustaliliśmy to bardzo dokładnie – mówi Wirtualnej Polsce Bertold Kittel, współautor materiału "Polscy neonaziści".

Stacja TVN współpracuje ze śledczymi w sprawie przekazania wyemitowanego reportażu. – Materiały są przygotowywane, musimy tylko doprowadzić wideo do takiego stanu, by można było rozpoznać twarze. Na potrzeby publikacji zostały one "rozmyte" – mówi Kittel. – Nie widzę przeszkód, by przekazać prokuraturze także ten fragment, którego nie opublikowaliśmy. To przecież nawoływanie do przestępstwa – dodaje.