Historyczny dokument i podpis. Finlandia bliżej NATO

1 marca za przyjęciem aktu o przystąpieniu Finlandii do NATO opowiedziało się w 200-osobowej jednoizbowej Eduskuncie 184 deputowanych, przeciw było 7. Podkreśla się, że przystąpienie do NATO jest najważniejszym krokiem w fińskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa od czasu akcesji kraju do UE w połowie lat 90.