"Byliśmy w piekle". Ewakuacja rannych ukraińskich żołnierzy

Ukraińscy żołnierze, którzy przeżyli starcia w Bachmucie i trafili do szpitali, opisują, jak wyglądały z ich perspektywy dni na polu walki. Jeden z mężczyzn przyznaje wprost, że była to "wycieczka do piekła", a przez ciągły ostrzał "cała ziemia się trzęsie".