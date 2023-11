Historia pani Heni wzrusza. W pomoc zaangażowała się nawet Doda

Doda zaangażowała się w pomoc

Historia Pani Heni dotarła do szerszej publiczności, także do popularnej polskiej artystki, Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. Piosenkarka postanowiła zaangażować się w pomoc dla starszej kobiety, apelując do koncernu oferującego burgera Drwala o wsparcie dla Pani Heni. Dodatkowo, wokalistka zorganizowała zbiórkę środków finansowych na rzecz bohaterki sondy.