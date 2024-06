Hermes pod lupą. Śledczy badają trzy wątki

Dwa inne wątki dochodzenia dotyczą tego, do czego Hermes był wykorzystywany oraz kto miał do niego dostęp oraz do pozyskiwanych danych. Prokuratura przekazała w komunikacie, że sprawdza, czy oprogramowanie było używane "z pominięciem procedur dotyczących zlecenia i opracowywania analiz przez właściwą komórkę organizacyjną tej instytucji" oraz czy realizowano zadania "poza zakresem ustawowych zadań prokuratury".