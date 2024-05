Hamas ma tydzień. Izrael postawił ultimatum

Mimo że premier Izraela, Benjamin Netanjahu, publicznie zapowiedział przeprowadzenie dużej operacji wojskowej w Rafah, ostatnim bastionie Hamasu, to za zamkniętymi drzwiami sygnalizuje, że może ona zostać odłożona na nieokreślony czas, jeśli dojdzie do długoterminowego rozejmu. Izraelczycy jednocześnie grożą, że operacja zostanie rozpoczęta wkrótce, jeśli Hamas nie zaakceptuje propozycji do następnego piątku, 10 maja.