Hakerzy zaatakowali Putina. Tego się nie spodziewał

We wtorek Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu w Zgromadzeniu Federalnym. Na jego przemówienie czekał cały świat - przed rokiem rosyjski dyktator nie miał odwagi zabrać głosu, czym złamał rosyjską konstytucję. Taką decyzję powszechnie powiązano z faktem, że inwazja na Ukrainę nie ułożyła się po myśli Putina i nie miał on do ogłoszenia żadnego sukcesu.