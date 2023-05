Gwałty w przewozach osób. Ekspert chwali nowe prawo i przestrzega przed demonem rasizmu

To rzeczywiście jest jakiś konkret. Tylko rodzi się tu kilka pytań. Podstawowe: czy w 2016, 2017 bądź 2018 r. ktokolwiek sprawdzał, gdzie konkretnie doszło do popełnienia przestępstwa i że miało to związek z przewozem osób. Z tego co wiem - nie. W pojedynczych przypadkach to odnotowywano, ale nie było reguły. Jeżeli dziś się to robi, to dobrze.